Ягудин — о выступлении фигуриста Коляды: так кататься нельзя

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление фигуриста Михаила Коляды в короткой программе в командных соревнованиях Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты — лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков?» — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что ответственность за неудачное выступление Коляды должны разделить все члены его команды.

«И все же, пусть на льду выступает один человек, но за такой провал, а никак иначе я оценить это не могу, должна отвечать вся команда Михаила Коляды. Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все», — заключил Ягудин.

Коляда занял восьмое место среди представителей мужского одиночного разряда в короткой программе командного турнира ОИ-2018, не исполнив чисто ни один из своих трёх прыжков.

Ранее сообщалось, что российская пара фигуристов Наталья Забияко — Александр Энберт выступят в произвольной программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.