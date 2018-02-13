Тренер сборной Словении по хоккею сообщил, что команда собралась перед ОИ-2018 только в Южной Корее

Тренер сборной Словении по хоккею Кари Саволайнен признался, что хоккеисты команды смогли собраться перед Олимпийскими играми 2018 года уже в Южной Корее.

«Мы провели только один контрольный матч перед Олимпиадой, потому что у нас не было возможности провести сборы — наши игроки выступают в тех чемпионатах, где нет пауз на Олимпиаду», — приводит слова Саволайнена ТАСС.

Он отметил, что не считает большим преимуществом для сборной России, что она провела до начала Игр три товарищеских матча.

Россия сыграет со Словенией 16 февраля.

Ранее сообщалось, что болельщика из Латвии задержали на ОИ-2018 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии.