СМИ: Болельщика из Латвии задержали на ОИ-2018 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии
- Полицейский патруль в Пхёнчхане
- Reuters
Как сообщает NRA, 28-летний латвиец купил билет на матч олимпийского женского турнира между командами Финляндии и США, пробрался в комнату, где хранилась экипировка, и похитил пять клюшек одной из финских хоккеисток.
Отмечается, что его заметили волонтёры, и сообщили об этом в полицию.
По информации издания, задержанный признал свою вину.
Ранее сообщалось, что хоккеист олимпийской сборной США выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.