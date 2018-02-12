СМИ: Болельщика из Латвии задержали на ОИ-2018 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии

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Южнокорейские правоохранители задержали гражданина Латвии, который украл пять клюшек у одной их хоккеисток сборной Финляндии.
СМИ: Болельщика из Латвии задержали на ОИ-2018 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии
  • Полицейский патруль в Пхёнчхане
  • Reuters

Как сообщает NRA, 28-летний латвиец купил билет на матч олимпийского женского турнира между командами Финляндии и США, пробрался в комнату, где хранилась экипировка, и похитил пять клюшек одной из финских хоккеисток.

Отмечается, что его заметили волонтёры, и сообщили об этом в полицию.

По информации издания, задержанный признал свою вину.

Ранее сообщалось, что хоккеист олимпийской сборной США выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

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