СМИ: Болельщика из Латвии задержали на ОИ-2018 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии

Южнокорейские правоохранители задержали гражданина Латвии, который украл пять клюшек у одной их хоккеисток сборной Финляндии.

Как сообщает NRA, 28-летний латвиец купил билет на матч олимпийского женского турнира между командами Финляндии и США, пробрался в комнату, где хранилась экипировка, и похитил пять клюшек одной из финских хоккеисток.

Отмечается, что его заметили волонтёры, и сообщили об этом в полицию.

По информации издания, задержанный признал свою вину.

Ранее сообщалось, что хоккеист олимпийской сборной США выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.