Россиянин Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады по сноуборду в хафпайпе
Российский сноубордист Никита Автанеев не смог пройти квалификацию Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.
- Никита Автанеев
- Reuters
Автанеев набрал 63,25 балла за свою лучшую попытку и занял 20-е место.
В финал пробились 12 лучших спортсменов. Самый высокий результат показал двукратный олимпийский чемпион американец Шон Уайт (98,50 балла).
Финал в хафпайпе пройдёт 14 февраля. Начало — в 04:30 мск.
Ранее Автанеев пообещал «конкретную зарубу» в финале ОИ-2018.
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