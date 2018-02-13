Россиянин Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады по сноуборду в хафпайпе

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Российский сноубордист Никита Автанеев не смог пройти квалификацию Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.
Россиянин Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады по сноуборду в хафпайпе
  • Никита Автанеев
  • Reuters

Автанеев набрал 63,25 балла за свою лучшую попытку и занял 20-е место.

В финал пробились 12 лучших спортсменов. Самый высокий результат показал двукратный олимпийский чемпион американец Шон Уайт (98,50 балла).

Финал в хафпайпе пройдёт 14 февраля. Начало — в 04:30 мск.

Ранее Автанеев пообещал «конкретную зарубу» в финале ОИ-2018.

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