Россиянин Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады по сноуборду в хафпайпе

Российский сноубордист Никита Автанеев не смог пройти квалификацию Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.

Никита Автанеев

Reuters