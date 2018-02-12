Сноубордист Автанеев обещает «конкретную зарубу» в финале ОИ-2018
Российский сноубордист Никита Автанеев выразил удивление в связи с отсутствием швейцарского спортсмена Юрия Подладчикова на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Сноубордист Никита Автанеев
- globallookpress.com
- © Angelika Warmuth/dpa
Олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Подладчиков не выступит на ОИ-2018 из-за травмы головы.
«Я был очень удивлён. У Подладчикова программа очень сильная, трюки, но при этом конкуренция без него не ослабла», — цитирует Автанеева «Р-Спорт».
Россиянин также пообещал в отсутствие швейцарца высокую конкуренцию за медали в финале хафпайпа.
«На Олимпиаде полно ребят, которые будут рубиться. Человек 15 здесь точно могут претендовать на подиум. То есть весь финальный состав — 12 человек — это претенденты на медали. Заруба в финале будет конкретная!» — заявил Автанеев.
Ранее сообщалось, что американская сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
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