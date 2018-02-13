Американка Ким в возрасте 17 лет стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в хафпайпе

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Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.
Американка Ким в возрасте 17 лет стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в хафпайпе
  • Американская сноубордистка Хлоя Ким
  • globallookpress.com
  • © Mark Reis/ZUMAPRESS.com

17-летняя американка набрала 98,25 балла.

Серебро завоевала китаянка Лю Цзяюй (89,75 балла), бронзу — американка Ариэль Голд (85,75). 

Россиянки не участвовали в данной дисциплине.

Ранее американская сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

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