Американка Ким в возрасте 17 лет стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в хафпайпе
Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.
- Американская сноубордистка Хлоя Ким
- globallookpress.com
- © Mark Reis/ZUMAPRESS.com
17-летняя американка набрала 98,25 балла.
Серебро завоевала китаянка Лю Цзяюй (89,75 балла), бронзу — американка Ариэль Голд (85,75).
Россиянки не участвовали в данной дисциплине.
Ранее американская сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
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