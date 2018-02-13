Американка Ким в возрасте 17 лет стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в хафпайпе

Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхёнчхане в дисциплине хафпайп.

17-летняя американка набрала 98,25 балла.

Серебро завоевала китаянка Лю Цзяюй (89,75 балла), бронзу — американка Ариэль Голд (85,75).

Россиянки не участвовали в данной дисциплине.

Ранее американская сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.