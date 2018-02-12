Сноубордистка Андерсон из США стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле, Фёдорова — восьмая
Американская сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Она набрала 83,00 балла.
Серебряную медаль взяла представительница Канады Лори Блоин (76,33), бронзовую — спортсменка из Финляндии Энни Рукаярви (75,38).
Россиянка Софья Фёдорова расположилась на восьмом месте (65,73).
Ранее сообщалось, что женские соревнования в гигантском слаломе на ОИ-2018 перенесли из-за непогоды.
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