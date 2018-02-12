Сноубордистка Андерсон из США стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле, Фёдорова — восьмая

Американская сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Она набрала 83,00 балла. Серебряную медаль взяла представительница Канады Лори Блоин (76,33), бронзовую — спортсменка из Финляндии Энни Рукаярви (75,38). Россиянка Софья Фёдорова расположилась на восьмом месте (65,73). Ранее сообщалось, что женские соревнования в гигантском слаломе на ОИ-2018 перенесли из-за непогоды.