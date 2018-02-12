Женские соревнования в гигантском слаломе на ОИ-2018 перенесли из-за непогоды

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Женские соревнования в гигантском слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесли из-за сильного ветра.

 Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования должны были пройти в понедельник, 12 февраля, однако организаторы приняли решение перенести старт.

Ранее из-за непогоды перенесли квалификационные соревнования по сноуборду в слоупстайле среди женщин.

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Олимпийские игры 2018
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