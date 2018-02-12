Женские соревнования в гигантском слаломе на ОИ-2018 перенесли из-за непогоды

Женские соревнования в гигантском слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесли из-за сильного ветра.

Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Women's Olympic giant slalom to be rescheduled due to strong winds https://t.co/ACDQKcUnANpic.twitter.com/JyZha8usYN — FIS Alpine (@fisalpine) 12 февраля 2018 г. Соревнования должны были пройти в понедельник, 12 февраля, однако организаторы приняли решение перенести старт. Ранее из-за непогоды перенесли квалификационные соревнования по сноуборду в слоупстайле среди женщин.