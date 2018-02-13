МОК — о признании американского фигуриста в нетрадиционной сексуальной ориентации: это фантастика

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро приветствует решение американского фигуриста Адама Риппона признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика», — приводит слова Руджеро «Спорт-Экспресс».

Она также призвала называть представительниц слабого пола женщинами, а не девочками.

Ранее сообщалось, что в составе сборной США на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступят три открытых представителя сексуальных меньшинств.