МОК — о признании американского фигуриста в нетрадиционной сексуальной ориентации: это фантастика
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро приветствует решение американского фигуриста Адама Риппона признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика», — приводит слова Руджеро «Спорт-Экспресс».
Она также призвала называть представительниц слабого пола женщинами, а не девочками.
Ранее сообщалось, что в составе сборной США на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступят три открытых представителя сексуальных меньшинств.
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