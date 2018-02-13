Кёрлингист Крушельницкий — о бронзе: обидно, но в то же время рад

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий поделился впечатлениями от бронзы, завоёванной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Чуть-чуть обидно, что не смогли завоевать медаль более высокого достоинства. Но в то же время я очень рад. Я пока ещё не осознал, но очень здорово, что смогли взять медаль», — сказал Крушельницкий журналистам.

Он также отметил, что не осталось сил после олимпийского турнира.

Ранее его партнёр по команде, супруга Анастасия Брызгалова поделилась впечатлениями от завоёванной бронзовой медали в ходе Олимпийских игр 2018 года Пхёнчхане.