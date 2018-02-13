Кёрлингистка Брызгалова о завоёванной награде: мы рады этой бронзе

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Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова поделилась впечатлениями от завоёванной бронзовой медали в ходе Олимпийских игр 2018 года Пхёнчхане.

«Мы ехали за медалью, говорили, что любая будет для нас большим счастьем. Мы рады этой бронзе. Сегодня нам помогло то, что мы семья. Мы пережили вчерашнее поражение вместе и вышли на лёд одним целым», — рассказала спортсменка.

При этом она выразила уверенность в том, что российские атлеты смогут продемонстрировать хорошие результаты на предстоящих состязаниях. 

«Когда Семён Елистратов посвятил медаль всем спортсменам, которые не приехали, то мы подумали, что тоже можем так, тоже должны. Теперь раз кёрлинг смог, то и другие наши спортсмены смогут», — заключила Брызгалова.

Ранее стало известно, что российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира по дабл-миксту в Пхёнчхане.

Бывший член сборной России по кёрлингу Нкеирука Езех оценила выступление россиян на ОИ-2018.

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