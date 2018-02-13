Кёрлингистка Езех: Брызгалова и Крушельницкий достойно играли, достойно победили

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Участница Олимпийских игр в составе сборной России по кёрлингу Нкеирука Езех прокомментировала победу Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в матче за бронзу на Олимпийских игра в Пхёнчхане.

«Мы очень рады за Настю с Сашей, это первая российская медаль. Мы очень переживали. Они достойно играли, достойно победили. Хотелось ли выйти на лёд помочь им? Нет, они сами все могут», — сказала Езех корреспонденту RT.

Ранее участница Олимпиады в Пхёнчхане Виктория Моисеева рассказала, что хотела бы сделать с медалями Брызгаловой и Крушельницкого.

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