Моисеева о бронзе российских кёрлингистов: теперь потрогаю их медаль на удачу
«Очень круто! Ребята здорово играли, они справились с собой, не было грубых ошибок. Они провели всю игру на отличном уровне», — рассказала она.
При этом спортсменка отметила профессионализм Брызгаловой и Крушельницкого.
«Все энды, где можно было взять два камня, Настя и Саша это делали. Ни разу не позволили украсть, всегда сохраняли преимущество и не расслаблялись. Теперь потрогаю их медали на удачу!» — подытожила Моисеева.
Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу выиграла первую в истории олимпийскую медаль.