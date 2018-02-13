Моисеева о бронзе российских кёрлингистов: теперь потрогаю их медаль на удачу

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Российская кёрлингистка Виктория Моисеева в беседе с корреспондентом RT в Пхёнчхане прокомментировала бронзовые медали Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, завоёванные в турнире по дабл-миксту на Олимпийских играх 2018 года.

«Очень круто! Ребята здорово играли, они справились с собой, не было грубых ошибок. Они провели всю игру на отличном уровне», — рассказала она.

При этом спортсменка отметила профессионализм Брызгаловой и Крушельницкого.

«Все энды, где можно было взять два камня, Настя и Саша это делали. Ни разу не позволили украсть, всегда сохраняли преимущество и не расслаблялись. Теперь потрогаю их медали на удачу!» — подытожила Моисеева.

Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу выиграла первую в истории олимпийскую медаль.

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