МОК призвал хоккеисток сборной США поменять шлем из-за изображения статуи Cвободы

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал вратарей женской сборной США по хоккею поменять игровые шлемы по политическим причинам.

МОК считает, что изображения статуи Cвободы на шлемах голкиперов Николь Хенсли и Алекс Ригсби нарушают правило Олимпийской хартии, сообщает USA Today. 

Согласно 51 правилу запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для политической пропаганды.

Федерация хоккея США отметила, что продолжает обсуждения с МОК по данному вопросу.

Следующий матч американских хоккеисток состоится против сборной олимпийских атлетов из России 13 февраля. Начало — в 15:10 мск.

Ранее организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не позволили израильскому скелетонисту Адаму Эдельману использовать шлем с библейским сюжетом.

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