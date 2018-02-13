МОК призвал хоккеисток сборной США поменять шлем из-за изображения статуи Cвободы

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал вратарей женской сборной США по хоккею поменять игровые шлемы по политическим причинам.

МОК считает, что изображения статуи Cвободы на шлемах голкиперов Николь Хенсли и Алекс Ригсби нарушают правило Олимпийской хартии, сообщает USA Today.

The International Olympic Committee views the image of the Statue of Liberty as a possible violation of its policy against political symbols. https://t.co/JWxS6QzTPe#Olympics — USA TODAY (@USATODAY) 13 февраля 2018 г.

Согласно 51 правилу запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для политической пропаганды.

Федерация хоккея США отметила, что продолжает обсуждения с МОК по данному вопросу.

Следующий матч американских хоккеисток состоится против сборной олимпийских атлетов из России 13 февраля. Начало — в 15:10 мск.

Ранее организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не позволили израильскому скелетонисту Адаму Эдельману использовать шлем с библейским сюжетом.