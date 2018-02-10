Израильскому скелетонисту запретили использовать шлем с библейским сюжетом

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не позволили израильскому скелетонисту Адаму Эдельману использовать шлем с библейским сюжетом.

Об этом сообщает The Algemeiner.

На шлеме атлета изображён герой Ветхого Завета Самсон, разрушающий столбы города Газа.

«Самсон должен напомнить людям, что мы способны на всё. Разрушенные столбы олицетворяют собой моё невозможное путешествие на Игры, которое стало возможным», — сказал Эдельман.

Он отметил, что уважает решение организаторов Игр, посчитавших изображение на шлеме «слишком библейским».

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) попросил вратаря сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на шлеме из-за политического подтекста.