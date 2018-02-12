Фристайлистка Рахимова: когда приближается камера, хочется закрыть слова Olympic и Athlets, но нельзя

Российская фристайлистка Регина Рахимова, рассказала что при приближении камеры, у неё возникает желание закрыть некоторые элементы на форме, в которой она выступает на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Когда приближается камера, хочу закрыть слова Olympic и Athlets. Так сделать нельзя, к сожалению. При этом я даже не сомневаюсь, что абсолютно все люди, связанные со спортом, и даже не связанные, отлично знают, откуда мы — из России», — приводит слова Рахимовой «Газета.ru».

Она отметила, что поначалу испытывала странное чувство, выступая без флага и других национальных символов.

«Сейчас я рада, что мы вообще сюда поехали. Все же лучше поехать хоть так, чем никак. Это лично моё мнение. Главное, флаг в нашем сердце», — добавила фристайлистка.

На зимних Играх 2018 года в Пхёнчане все российские спортсмены выступают под Олимпийским флагом, в качестве «Олимпийских атлетов из России» \ Olympic Athlete from Russia.

Ранее в американских СМИ было высказано мнение, что болельщики россиян своей массовой поддержкой на ОИ-2018 издеваются над Международным олимпийским комитетом.