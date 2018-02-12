Россия закончила 4-й день ОИ на 11-м месте в общекомандном медальном зачёте

Сборная России занимает 11-е место в неофициальном медальном зачёте по итогам четвёртого дня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

В активе российских олимпийцев теперь две награды Игр — серебро и бронза.

Лидирует в медальном зачёте сборная Германии — семь медалей, среди которых четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые. На второй строчке также с семью наградами разместились представители Нидерландов — три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Тройку лидеров замыкает сборная Норвегии с девятью наградами — двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми.

В пятый день Олимпиады будут разыграны восемь комплектов наград.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристов с серебром ОИ-2018 в командных соревнованиях.