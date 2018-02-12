Мозер — об отсутствии гимна и флага России на ОИ-2018: это состояние униженности

Тренер российских фигуристов Ксении Столбовой и Фёдора Климова Нина Мозер заявила, что не надеялась на положительное решение о допуске на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхан относительно её подопечных.

«У меня не было никакой надежды, я не верю этим людям. Если они так поступили с нами до того, почему позже они должны сделать иначе?» — заявила Мозер.

Тренер отметила, что Столбова и Климов не испытывали желания поехать на Игры в Пхёнчхане.

«После того как всё это свалилось на нас, через три дня мои ребята поехали в федерацию и сказали, что даже в случае приглашения не полетят в Корею, поскольку кататься униженными они не могут. Всё это состояние униженности — когда не видишь свой флаг, не слышишь гимн. Таня Волосожар и Максим Траньков меня разбаловали. Они много выигрывали, и я привыкла к этому священному действу, когда на стадионе поднимается мой флаг и включают гимн», — призналась Мозер.

Ранее она заявила, что не допустив к ОИ-2018 её подопечных, у неё украли мечту.