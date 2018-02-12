Мозер — о недопуске Столбовой и Климова на ОИ-2018: и у меня украли мечту

Нина Мозер, тренер российских фигуристов Ксении Столбовой и Фёдора Климова, считает, что её подопечных не хватило для достижения победного результата в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Они настоящие члены этой команды, думаю, если бы они были здесь, ситуация сложилась бы иначе. Нам не хватало их опыта, бойцовского характера. Они очень хотели быть здесь, вчера Ксюша прислала мне смс: «У меня украли мечту», — сказала Мозер.

Тренер не стала раскрывать подробности переписки. Она также заметила, что тяжело переживала из-за недопуска своих спортсменов на ОИ-2018.

«Рассказывать всё, что было в этой переписке, я не буду, слеза слишком быстро появляется в моих глазах. Ведь и мою мечту украли — три с половиной года через тяжелейшие травмы мы готовились ехать сюда. Рисковали, усложняли программу, хотели делать четверной выброс. После того как их не позвали, я неделю лежала с температурой 39. Не могла смириться. Даже находясь здесь, чувствую себя без правой руки. Всё это очень тяжело», — сказала Мозер.

Тренер отметила, что поддерживает связь со Столбовой и Климовым, и добавила, что спортсмены продолжают подготовку к чемпионату мира.

Ранее Мозер отреагировала на критические высказывания американки Эшли Вагнер в адрес Алины Загитовой.