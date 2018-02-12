Тренер Мозер отреагировала на критические высказывания американки Вагнер в адрес Загитовой

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Нина Мозер, тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта, отреагировала на критические высказывания американки Эшли Вагнер в адрес россиянки Алины Загитовой.
Тренер Мозер отреагировала на критические высказывания американки Вагнер в адрес Загитовой
  • Нина Мозер
  • © Нина Зотина / РИА Новости

Вагнер позволила раскритиковать выступление Загитовой в произвольной программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Я, конечно, не тренер одиночного катания, но могу сказать одну простую вещь: есть правила соревнований, и все мы подходим к ней с точки зрения «бухгалтерии», то есть подсчитываем очки. Так что всё просто, для того, чтобы побеждать, надо делать то, что сделала сегодня Алина Загитова. Это спорт. А красоту можно посмотреть на показательных выступлениях», — сказала в эксклюизвном интервью RT Мозер.

Она также отметила, что не стоит критиковать американскую фигуристку за её мнение.

«Так тоже нельзя. Всё-таки она много сделала для фигурного катания. Она выдающаяся фигуристка. Но надо понимать, что правила проведения соревнований поменялись, поменялись и сами исполнители. Сейчас на Играх только одна высокая девушка с отличным прыжком — это Каролина Костнер, остальные — это небольшие девочки, эпизодически даже похожие на мальчиков, сильные и способные справляться с такими сложными программами», — сказала Мозер.

Ранее она прокомментировала реакцию стадиона на выступление Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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