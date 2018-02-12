Голландка Вюст выиграла золото ОИ-2018 по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров

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Представительница Нидерландов Ирен Вюст стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров на Играх в Пхёнчхане.
Голландка Вюст выиграла золото ОИ-2018 по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
  • Reuters

Вюст показала время 1 минута 54,35 секунды.

Серебро завоевала японка Михо Такаги (отставание 0,20 секунды), третье место у ещё одной голландки Маррит Ленстры (+0,91).

Вюст завоевала пятое олимпийское золото в своей карьере.

Ранее сообщалось, что голландский конькобежец Свен Крамер стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей в конькобежном спорте среди мужчин.

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