Голландка Вюст выиграла золото ОИ-2018 по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
Представительница Нидерландов Ирен Вюст стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров на Играх в Пхёнчхане.
- Reuters
Вюст показала время 1 минута 54,35 секунды.
Серебро завоевала японка Михо Такаги (отставание 0,20 секунды), третье место у ещё одной голландки Маррит Ленстры (+0,91).
Вюст завоевала пятое олимпийское золото в своей карьере.
Ранее сообщалось, что голландский конькобежец Свен Крамер стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей в конькобежном спорте среди мужчин.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard