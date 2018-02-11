Крамер установил рекорд по количеству медалей на ОИ в мужском конькобежном спорте

Голландский конькобежец Свен Крамер стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей в конькобежном спорте среди мужчин.

Крамер завоевал восьмую медаль ОИ, одержав победу в соревнованиях на дистанции 5000 м на Играх в Пхёнчхане.

Тем самым он опередил финна Класа Тунберга и норвежца Ивара Баллангруда, у которых по семь олимпийских наград.

В активе Крамера четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали, завоёванные на четырёх Олимпиадах.

Крамер также стал первым голландцем в истории летних и зимних ОИ с восемью медалями в активе. Он обошёл по этому показателю пловца Питера ван ден Хогенбанда.

Ранее сообщалось, что Крамер завоевал золото ОИ в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 м.