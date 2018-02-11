Голландец Крамер завоевал золото ОИ в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 м

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Голландец Свен Крамер победил на соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Голландец Крамер завоевал золото ОИ в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 м
  • Свен Крамер
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

Крамер показал время 6 минут 9,76 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

Вторым стал канадец Тед-Ян Блюмен (отставание 1,85 секунды), опередивший норвежца Сверре Люнде Педерсена только после определения фотофиниша.

Крамер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. До этого он побеждал в Ванкувере-2010 и дважды в Сочи-2014.

Ранее представительницы Нидерландов заняли весь подиум в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 м.

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