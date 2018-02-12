Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле на Играх в Пхёнчхане.

Микаэль Кингсбери

Reuters

Кингсбери набрал 86,63 балла. Второе место занял австралиец Мэтт Грэхэм (82,57), бронзовая медаль у представителя Японии Даичи Хара (82,19). Ранее сообщалось, что российский фристайлист Александр Смышляев не смог пробиться во второй финал соревнований по могулу на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.