Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле

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Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле на Играх в Пхёнчхане.
Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле
  • Микаэль Кингсбери
  • Reuters

Кингсбери набрал 86,63 балла.

Второе место занял австралиец Мэтт Грэхэм (82,57), бронзовая медаль у представителя Японии Даичи Хара (82,19).

Ранее сообщалось, что российский фристайлист Александр Смышляев не смог пробиться во второй финал соревнований по могулу на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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