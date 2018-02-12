Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле
Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле на Играх в Пхёнчхане.
- Микаэль Кингсбери
- Reuters
Кингсбери набрал 86,63 балла.
Второе место занял австралиец Мэтт Грэхэм (82,57), бронзовая медаль у представителя Японии Даичи Хара (82,19).
Ранее сообщалось, что российский фристайлист Александр Смышляев не смог пробиться во второй финал соревнований по могулу на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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