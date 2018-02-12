Россиянин Смышляев не смог пробиться во второй финал могула на ОИ-2018

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Российский фристайлист Александр Смышляев не смог пробиться во второй финал соревнований по могулу на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Россиянин Смышляев не смог пробиться во второй финал могула на ОИ-2018
  • Александр Смышляев
  • Reuters

Смышляев набрал 74,57 балла и занял 15-е место из 20 спортсменов.

Во второй финал пробились 12 лучших фристайлистов.

Ранее Смышляев занял второе место в квалификации могула на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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