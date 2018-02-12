Россиянин Смышляев не смог пробиться во второй финал могула на ОИ-2018

Российский фристайлист Александр Смышляев не смог пробиться во второй финал соревнований по могулу на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Александр Смышляев

Reuters

Смышляев набрал 74,57 балла и занял 15-е место из 20 спортсменов. Во второй финал пробились 12 лучших фристайлистов. Ранее Смышляев занял второе место в квалификации могула на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.