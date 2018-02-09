Россиянин Смышляев стал вторым в квалификации могула на Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Российский фристайлист Александр Смышляев занял второе место в квалификации могула на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Смышляев набрал 83,93 балла. Лучшим стал канадец Микаэль Кингсбьюри (86,07), третье место занял казахстанец Дмитрий Рейхерд (81,23).

Финал мужского могула состоится 12 февраля.

Ранее саночник Репилов стал лучшим в двух тренировочных заездах на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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