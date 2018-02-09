Саночник Репилов стал лучшим в двух тренировочных заездах на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Российский саночник Роман Репилов выиграл два заключительных тренировочных заезда на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Он показал время 47,797 секунды в первой попытке и 47,954 секунды во второй.

Степан Фёдоров показал девятый и шестой результат, Семён Павличенко стал 10-м и 30-м.

Соревнования в мужских одиночных санях на Олимпиаде в Пхёнчхане пройдут 10 и 11 февраля.

Ранее стало известно, что российская команда занимает восьмое место в командном турнире по фигурному катанию после мужской короткой программы.

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