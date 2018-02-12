Домрачева рассказала, как её муж Бьорндален помогает сборной Белоруссии по биатлону на ОИ-2018

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Биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как помогает её муж Уле-Эйнар Бьорндален белорусской сборной на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Домрачева рассказала, как её муж Бьорндален помогает сборной Белоруссии по биатлону на ОИ-2018
  • Дарья Домрачева
  • AFP

«Супруг помогает нашим сервисменам тестировать лыжи», — приводит слова Домрачевой РИА Новости.

Бьорндален не смог отобраться на ОИ-2018 в составе сборной Норвегии. Белорусская федерация биатлона включила его в состав делегации на Игры в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что восьмикратный чемпион ОИ Бьорндален будет участвовать в откатке лыж белорусских биатлонистов.

  • © oleeinarbjorndalen / Instagram

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