Домрачева рассказала, как её муж Бьорндален помогает сборной Белоруссии по биатлону на ОИ-2018
Биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как помогает её муж Уле-Эйнар Бьорндален белорусской сборной на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Дарья Домрачева
- AFP
«Супруг помогает нашим сервисменам тестировать лыжи», — приводит слова Домрачевой РИА Новости.
Бьорндален не смог отобраться на ОИ-2018 в составе сборной Норвегии. Белорусская федерация биатлона включила его в состав делегации на Игры в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что восьмикратный чемпион ОИ Бьорндален будет участвовать в откатке лыж белорусских биатлонистов.
- © oleeinarbjorndalen / Instagram
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