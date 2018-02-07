Восьмикратный чемпион ОИ Бьорндален будет участвовать в откатке лыж белорусских биатлонистов

Старший тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс рассказал, какие функции будет выполнять восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, включённый в состав белорусской делегации на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Бьорндален спрашивает, что ему нужно делать. Будет участвовать в откатке лыж», — приводит слова Альберса БЕЛТА.

Бьорндален не выполнил критерии отбора на Олимпиаду, в связи с чем не попал с заявку сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018.