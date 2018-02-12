Кузьмина отказалась отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль гонки преследования своему брату Шипулину
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Кузьмина
- Reuters
Кузьмина не стала отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль своему брату россиянину Антону Шипулину.
«Вы знаете, это неправильный вопрос», — заявила Кузьмина корреспонденту RT.
Антона Шипулина не оказалось в списке приглашённых Международным олимпийским комитетом на Игры в Пхёнчхане.
Ранее Шипулин признался, что чувствовал, когда ему сообщили об отстранении от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин, 2013 год
- globallookpress.com
- © imago sportfotodienst
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