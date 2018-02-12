Кузьмина отказалась отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль гонки преследования своему брату Шипулину

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Кузьмина не стала отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль своему брату россиянину Антону Шипулину.

«Вы знаете, это неправильный вопрос», — заявила Кузьмина корреспонденту RT.

Антона Шипулина не оказалось в списке приглашённых Международным олимпийским комитетом на Игры в Пхёнчхане.

Ранее Шипулин признался, что чувствовал, когда ему сообщили об отстранении от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.