Кузьмина отказалась отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль гонки преследования своему брату Шипулину

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Кузьмина отказалась отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль гонки преследования своему брату Шипулину
  • Анастасия Кузьмина
  • Reuters

Кузьмина не стала отвечать на вопрос, посвятит ли она серебряную медаль своему брату россиянину Антону Шипулину.

«Вы знаете, это неправильный вопрос», — заявила Кузьмина корреспонденту RT.

Антона Шипулина не оказалось в списке приглашённых Международным олимпийским комитетом на Игры в Пхёнчхане.

Ранее Шипулин признался, что чувствовал, когда ему сообщили об отстранении от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

  • Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин, 2013 год
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

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