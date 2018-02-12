Шипулин признался, что чувствовал, когда узнал об отстранении от ОИ

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что чувствовал, когда ему сообщили об отстранении от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Когда узнал об отстранении, вся мобилизация в долю секунды меня покинула. Полдня я был ватный. Старался думать о том, что жена, сын — мои главные победы», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Россиянин также отметил, что оправдание российских спортсменов со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) дало надежду на то, что его допустят к Играм в Пхёнчхане.

«Когда CAS нас оправдал, я снова начал мобилизироваться. Снова верил, ждал. И был готов лететь в день открытия Олимпиады», — признался Шипулин.