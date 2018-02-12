Немецкие болельщики негодуют в связи с отсутсвием российских биатлонистов на ОИ-2018

Группа немецких болельщиков выразила негодование в связи с отсутствием ряда ведущих российских биатлонистов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«А где Антон Шипулин? Где другие ведущие российские биатлонисты? Я не могу этого понять, ведь даже на состав эстафетной команды людей не набирается. Причем ничего не объясняют, это уже не спорт, это уже дрянная политика», — цитирует болельщика по имени Михаэль ТАСС.

Немец отметил, что многие болельщики разделяют его мнение. Он также отметил, что «из-за дурацких запретов» на Олимпиаде не чувствуется ощущения праздника.

Ранее американское издание Yahoo Sports назвало болельщиков команды олимпийских атлетов из России самыми активными на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.