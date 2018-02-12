Олимпийский чемпион из Южной Кореи стал волонтёром на ОИ-2018

Четырёхкратный олимпийский чемпион по пулевой стрельбе южнокореец Чин Чжон О принял участие в волонтёрской программе на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Чин Чжон О вошёл в число 39 «особых» волонтёров, среди которых спортсмены, политики и звёзды шоу-бизнеса.

«Думаю, что Олимпийские игры действительно сближают людей из разных стран. Все просто болеют за своих спортсменов и наслаждаются спортивными состязаниями», — приводит слова Чин Чжон О Yonhap.

Ранее волонтёр-знаменосец назвала своих любимых российских спортсменов.