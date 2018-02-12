Олимпийский чемпион из Южной Кореи стал волонтёром на ОИ-2018

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по пулевой стрельбе южнокореец Чин Чжон О принял участие в волонтёрской программе на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Олимпийский чемпион из Южной Кореи стал волонтёром на ОИ-2018
  • Чин Чжон О
  • Reuters

Чин Чжон О вошёл в число 39 «особых» волонтёров, среди которых спортсмены, политики и звёзды шоу-бизнеса.

«Думаю, что Олимпийские игры действительно сближают людей из разных стран. Все просто болеют за своих спортсменов и наслаждаются спортивными состязаниями», — приводит слова Чин Чжон О Yonhap

Ранее волонтёр-знаменосец назвала своих любимых российских спортсменов.

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