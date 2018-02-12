Волонтёр-знаменосец назвала своих любимых российских спортсменов

Знаменосец олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане волонтёр Хон Хе Лин рассказала, что всегда обращает внимание на российских спортсменов во время олимпийских соревнований.

«В России много великих спортсменов, поэтому я всегда обращаю внимание на них на Олимпийских играх. Я большая поклонница фигурного катания и художественной гимнастики. К тому же у России есть Виктор Ан, который раньше выступал за сборную Южной Кореи. Поэтому у меня сложилось хорошее впечатление от российских спортсменов», — цитирует Лин ТАСС.

Она также назвала своих любимых российских спортсменов.

«Хотя большинство моих любимых спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Евгения Канаева, уже завершили карьеру, я продолжаю следить за российскими спортсменами», — сказала Лин.

Ранее знаменосец российской команды на ОИ-2018 поделилась впечатлениями от предоставленной возможности.