Знаменосец российской команды на ОИ-2018 поделилась впечатлениями от предоставленной возможности

Знаменосец команды олимпийских атлетов из России, волонтёр Хон Хе Лин поделилась впечатлениями от предоставленной возможности на зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Это был потрясающий опыт. Я была так впечатлена тем, что я единственный волонтёр, который прошёл со спортсменами на открытии Олимпийских игр. Это большая честь и лучшее из того, что я могу сделать в качестве волонтёра на Играх», — цитирует Лин ТАСС.

9 февраля на церемонии открытия волонтёр из Южной Кореи пронесла олимпийский флаг, под которым выступают российские атлеты на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.