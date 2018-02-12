Знаменосец российской команды на ОИ-2018 поделилась впечатлениями от предоставленной возможности

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Знаменосец команды олимпийских атлетов из России, волонтёр Хон Хе Лин поделилась впечатлениями от предоставленной возможности на зимних Олимпийских играх 2018 года.
Знаменосец российской команды на ОИ-2018 поделилась впечатлениями от предоставленной возможности
  • Reuters

«Это был потрясающий опыт. Я была так впечатлена тем, что я единственный волонтёр, который прошёл со спортсменами на открытии Олимпийских игр. Это большая честь и лучшее из того, что я могу сделать в качестве волонтёра на Играх», — цитирует Лин ТАСС.

9 февраля на церемонии открытия волонтёр из Южной Кореи пронесла олимпийский флаг, под которым выступают российские атлеты на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.

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