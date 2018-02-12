Ягудин указал на место раскритиковавшей Загитову американке

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер, которая подвергла критике россиянку Алину Загитову.

«Всегда найдутся люди, которым нравится или не нравится то или иное катание. Но Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей. И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счёт чистого выполнения элементов», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Он также нашёл, что ответить лично американской фигуристке.

«Но Эшли Вагнер можно ответить так: «Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх», — добавил Ягудин.

Ранее олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи, российская фигуристка Аделина Сотникова вступилась за свою соотечественницу Алину Загитову, в адрес которой резко высказалась американка Эшли Вагнер.