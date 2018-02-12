Ягудин указал на место раскритиковавшей Загитову американке
- Алексей Ягудин
- РИА Новости
«Всегда найдутся люди, которым нравится или не нравится то или иное катание. Но Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей. И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счёт чистого выполнения элементов», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».
Он также нашёл, что ответить лично американской фигуристке.
«Но Эшли Вагнер можно ответить так: «Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх», — добавил Ягудин.
Ранее олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи, российская фигуристка Аделина Сотникова вступилась за свою соотечественницу Алину Загитову, в адрес которой резко высказалась американка Эшли Вагнер.