Сотникова ответила американской фигуристке, раскритиковавшей выступление Загитовой на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи, российская фигуристка Аделина Сотникова вступилась за свою соотечественницу Алину Загитову, в адрес которой резко высказалась американка Эшли Вагнер.

«Не согласна. Я считаю, что у Алины — самая сложная программа, все элементы собраны в конце, многое она прыгает с поднятыми руками, что усложняет программу», — приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Спортсменка отметила, что Загитова хочет делать по-своему, а не как все.

«И баллы она получает тоже не как все», — добавила Сотникова, поблагодарив соотечественницу за прекрасную работу и лучшую произвольную программу на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Думала, это будет мировой рекорд», — подытожила Сотникова.

Загитова стала победительницей по итогам произвольной программы командного турнира, набрав 158,08 балла и побив личный рекорд.

Ранее американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой на Олимпийских играх.