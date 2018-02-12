Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на ОИ-2018

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на ОИ-2018
  • Елена Вяльбе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

В гонке примут участие Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Александр Панжинский. В составе женской команды выступят Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева.

Соревнования в спринте пройдут 13 февраля.

Ранее тренер Грушин назвал успех Спицова «ярчайшим выступлением».

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