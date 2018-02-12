Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав сборной России на спринтерские гонки классическим стилем на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Елена Вяльбе

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