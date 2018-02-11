Тренер Грушин назвал успех Спицова «ярчайшим выступлением»

Заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин прокомментировал четвёртое место российского лыжника Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«То, что Спицов выступит неплохо, было вполне ожидаемо, но то, как он стремительно включился в борьбу за медали, стало для меня приятной неожиданностью. Я думал, что в этот раз он поборется за шестое-седьмое место, а здесь мы увидели ярчайшее выступление молодого спортсмена», — цитирует Грушина «Газета.Ru».

Специалист также отметил, что в российской команде по лыжным гонкам подрастает достойная смена.

Ранее Спицов заявил, что первую половину гонки пробежал со сломанной лыжей.