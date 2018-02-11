Спицов сообщил, что пробежал первые 15 км гонки со сломанной лыжей

Россиянин Денис Спицов, который занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, заявил, что первую половину гонки пробежал со сломанной лыжей.

«Сломал кончик лыжи, хорошо, что палки целы остались. Смог вернуться в гонку. Пробежал 15 км со сломанной лыжей? Да, всё верно», — приводит слова Спицова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсмен отметил, что ему было жалко лыжи, так как они прекрасно отработали во время гонки.

«Доволен тем, что гонка прошла прекрасно, несмотря на то что я упал. Ставил себе цель попасть в топ-10, но рассчитывать на такое в лыжах трудно, я думаю», — добавил Спицов.

Он сообщил, что пока не осознал, что четвёртое место на самом деле самое обидное и досадное.

Ранее Спицов рассказал, кого считает своим кумиром.