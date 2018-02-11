Спицов рассказал, кого считает своим кумиром

Российский лыжник Денис Спицов, который занял четвёртое место в скиатлоне на Олимпийских играх, рассказал, кого считает своим кумиром.

«Перед этапом Кубка мира в Давосе, где я дебютировал, мы постоянно общались с Александром Легковым, делились своими впечатлениями. Тяжело было его слушать, да и наша дальнейшая судьба была непонятной», — цитирует Спицова ТАСС.

Лыжник заявил, что Легков является для него кумиром, поскольку никто не пережил столько, сколько он.

«Сколько у него было падений, сколько неудач, сколько таких же четвёртых мест, но он всё-таки сумел выиграть свой «королевский полтинник», — добавил Спицов.

Он отметил, что его подстёгивает тот факт, что многих российских лидеров не допустили к Олимпиаде.

«Очень досадно и обидно, ведь у нас здесь могла быть одна из сильнейших команд в истории», — подытожил Спицов.

Ранее Сундбю признался, что многие лыжники скучают по Устюгову.