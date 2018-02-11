Сундбю признался, что многие лыжники скучают по Устюгову
Обладатель серебряной медали в скиатлоне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане норвежец Мартин Сундбю высказался о недопуске россиянина Сергея Устюгова к Играм.
«Много атлетов скучают по Устюгову, но у нас нет никаких ответов, многие из нас просто не понимают, что произошло», — цитирует Сундбю «Чемпионат».
Он отметил, что ситуация является хаотичной и спортсмены знают только итоговое решение.
Ранее сообщалось, что канадский лыжник удивлён неприглашением Устюгова на ОИ-2018.
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