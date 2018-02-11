Канадский лыжник удивлён, почему россиянина Устюгова не допустили до Олимпийских игр

Канадский лыжник Алекс Харви признался, что его удивило неприглашение россиянина Сергея Устюгова на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Я не знаю, почему не пригласили Устюгова на Олимпиаду. Те ребята, которые были упомянуты в докладе Макларена, я считаю, не должны быть здесь. Что касается Сергея, то его имя не фигурировало в нём», — цитирует Харви РИА Новости.

Он отметил, что у него нет позиции по этому вопросу и ему трудно сформулировать отношение к ситуации.

Ранее канадский лыжник признался, что россиянин Спицов «убил» его на финише.