Канадский лыжник признался, что россиянин Спицов «убил» его на финише

Канадец Алекс Харви, который ранее отрицательно высказался в отношении российских лыжников, признался, что Денис Спицов «убил» его на финише гонки по скиатлону на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Никаких проблем, этот парень чист. Я бы пожал ему руку. И он убил меня на финише, а я сдулся», — приводит слова Харви РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не сдержала слёз от четвёртого места Спицова в скиатлоне на ОИ-2018.