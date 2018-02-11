Канадский лыжник признался, что россиянин Спицов «убил» его на финише

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Канадец Алекс Харви, который ранее отрицательно высказался в отношении российских лыжников, признался, что Денис Спицов «убил» его на финише гонки по скиатлону на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Канадский лыжник признался, что россиянин Спицов «убил» его на финише
  • Алекс Харви
  • AFP
  • © Christof STACHE

«Никаких проблем, этот парень чист. Я бы пожал ему руку. И он убил меня на финише, а я сдулся», — приводит слова Харви РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не сдержала слёз от четвёртого места Спицова в скиатлоне на ОИ-2018.

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