Вяльбе не сдержала слёз от четвёртого места Спицова в скиатлоне на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе не могла сдержать слёз счастья в момент, когда российский спортсмен Денис Спицов финишировал четвёртым в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвёртым», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Глава ФЛГР заявила, что ожидала успешного выступления от Спицова.

«Мы предполагали, что он может быть в шестёрке, но получилось всё так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Симен Крюгер, но у того опыта побольше», — добавила Вяльбе.

Она также сказала, что осталась довольна выступлениями россиян, за исключением результата Андрея Ларькова, занявшего 30-е место.

Ранее Спицов рассказал о своей реакции на четвёртое место в скиатлоне ОИ-2018.