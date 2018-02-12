Телерейтинги Олимпиады-2018 в США снизились по сравнению с Играми 2014 года в Сочи

Американские телерейтинги церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане показали падение интересов зрителей по сравнению с Олимпиадой 2014 года в Сочи.

Reuters

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Об этом сообщает Adweek. По словам бывшей ведущей канала NBC Кэти Курик, зрительский интерес снизился на 11%. Церемонию открытия Игр в Сочи посмотрели 31,7 млн человек, в Пхёнчхане — 28,3 млн. Как ранее сообщалось, 56% россиян верят, что спортсмены из РФ окажутся в тройке лидеров общего зачёта на ОИ-2018.