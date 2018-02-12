Телерейтинги Олимпиады-2018 в США снизились по сравнению с Играми 2014 года в Сочи

Короткая ссылка
Американские телерейтинги церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане показали падение интересов зрителей по сравнению с Олимпиадой 2014 года в Сочи.
Телерейтинги Олимпиады-2018 в США снизились по сравнению с Играми 2014 года в Сочи
  • Reuters
  • © John Sibley

Об этом сообщает Adweek.

По словам бывшей ведущей канала NBC Кэти Курик, зрительский интерес снизился на 11%. Церемонию открытия Игр в Сочи посмотрели 31,7 млн человек, в Пхёнчхане — 28,3 млн.

Как ранее сообщалось, 56% россиян верят, что спортсмены из РФ окажутся в тройке лидеров общего зачёта на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.