ВЦИОМ: 56% россиян верят, что спортсмены из РФ окажутся в тройке лидеров общего зачёта на ОИ-2018

56% россиян видят спортсменов из РФ в лидирующей тройке общего медального зачёта по итогам Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из них 22% верят, что Россия окажется на первом месте, 34% рассчитывают на второе-третье.

«Накануне стартов среди россиян преобладает мнение, что даже без флага и гимна допущенные спортсмены достойно защитят честь страны и в индивидуальном качестве дадут бой соперникам, в очередной раз подтвердив статус России как спортивной сверхдержавы», — отметил руководитель департамента исследования ВЦИОМ Степан Львов.

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