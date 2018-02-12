Фигуристка Боброва рассказала о разнице поддержки болельщиков на ОИ-2018 и Олимпиаде 2014 года в Сочи

Российская фигуристка Екатерина Боброва, которая стала серебряным призёром командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, поделилась мнением о поддержке болельщиков во время выступления.

«Было ощущение, что выступаешь дома, — так много наших флагов на трибунах. Поддержка очень важна. В Сочи трибуны чуть не снесли криком — всё-таки домашняя Олимпиада, а это оказывало определённое давление. А здесь на лёд лилась доброта», — приводит слова Бобровой «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что с большим удовольствием выступила на Олимпиаде и призналась, что запомнит её надолго.

Ранее фигурист Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку на ОИ-2018.