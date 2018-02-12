Фигуристка Медведева поделилась эмоциями от завоевания серебряных медалей по итогам командного турнира на ОИ-2018

Россиянка Евгения Медведева поделилась эмоциями от завоевания серебряных медалей по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы подержим медали в руках и потом скажем, каково это — быть медалистами. Но скажу прямо: быть серебряным призёром зимних Олимпийских игр — это круто!» — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что был проделан большой путь, на котором пришлось преодолеть много препятствий.

«Каждый выложился по полной, так что мы очень счастливы», — добавила Медведева.

Ранее сообщалось, что фигуристы Боброва и Соловьёв заняли третье место в танцах на льду командного турнира ОИ-2018.