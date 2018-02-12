Фигуристы Боброва и Соловьёв заняли третье место в танцах на льду командного турнира ОИ-2018

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Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место в танцах на льду командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Фигуристы Боброва и Соловьёв заняли третье место в танцах на льду командного турнира ОИ-2018
  • globallookpress.com

За свой прокат они набрали 110,43 балла.

На первом месте оказались представители Канады Тесса Вирту и Скотт Мойр, набрав 118,10 очка.

На второй позиции расположились спортсмены из США Майя и Алекс Сибутани (112,01).

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018.

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